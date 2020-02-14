Сколько недвижимости приобрели граждане Азербайджана в Турции в январе этого года?

БАКУ /Trend/ - В январе 2020 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 99 объектов недвижимости, что на четыре больше по сравнению с январем 2019 года.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.

В январе 2020 года в Турции были проданы 113 615 объектов недвижимости, что на 55,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В январе 2020 года иностранцам в Турции были проданы 3 907 объектов недвижимости, что на 23,3 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Отметим, что по итогам 2019 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 1191 объект недвижимости, что на 59 меньше по сравнению с итогами 2018 года.

В декабре 2019 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 146 объектов недвижимости, что на 20 меньше по сравнению с итогами декабря 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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