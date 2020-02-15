В 2019 году выросло число посетивших Турцию израильских туристов
БАКУ /Trend/ - По итогам 2019 года Турцию посетили 569,368 тысячи туристов из Израиля, что на 28,31 процента больше по сравнению с показателями 2018 года.
Об этом Trend сообщили в среду в министерстве культуры и туризма Турции.
Доля граждан Израиля в общей массе иностранцев, посетивших Турцию за январь-декабрь 2019 года, составила 1,26 процента.
В декабре 2019 года Турцию посетили 41,690 тысячи туристов из Израиля, что на 25,72 процента больше по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.
"Доля граждан Израиля в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за декабрь 2019 года, составила 1,94 процента", - говорится в сообщении.
В декабре 2019 года Турцию посетили 2,148 миллиона туристов, что на 10,11 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.
За январь-декабрь 2019 года Турцию посетили 45,058 миллиона туристов, что на 14,11 процента больше по сравнению с предыдущим годом.
За 12 месяцев 2019 года Стамбул посетили 14,906 миллиона, Анталью - 14,650 миллиона туристов.
Остальные 15,502 миллиона туристов приходятся на долю других городов страны.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
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