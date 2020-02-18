Из Турции депортированы более 200 иностранных боевиков ИГ

БАКУ /Trend/ - За период с 11 ноября 2019 года из Турции были депортированы 229 иностранных боевиков организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Среди депортированных 21 гражданин Германии, 13 – Франции и 75 граждан США.

Отметим, что 11 ноября 2019 года Турция начала депортацию ранее задержанных иностранных боевиков ИГ в страны их проживания.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сказал, что в тюрьмах Турции содержатся 1,2 тысячи террористов ИГ.

Он также отметил, что в ходе антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии ВС Турции задержали 287 человек, связанных с ИГ, среди которых есть женщины и дети.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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