В Турции не будет никаких военных переворотов – глава оппозиции

БАКУ /Trend/ - В Турции не будет никаких военных переворотов, сказал лидер Националистической партии Турции (MHP) Девлет Бахчели. Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам лидера оппозиции силы, которые планируют и мечтают о военном перевороте, не добьются своих корыстных целей.

«Народ Турции, как и ранее, будет противостоять любой попытке военного переворота в стране», - сказал Бахчели.

Напомним что ранее в ряде турецких появилось информации о том что в Турции готовится новый военный переворот, центром которого станет Стамбул.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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