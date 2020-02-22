Эрдоган заявил, что Турция будет действовать в Сирии более решительно

Анкара намерена предпринять более решительные действия в Сирии. Об этом президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу в Измире во время выступления, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Борьба дается нам непросто, у нас гибнут люди [военные в Сирии]. Мы сталкиваемся с новыми ловушками. Вчера вечером я провел переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным, а до этого поговорил с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном и [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель. После этого мы определили нашу дорожную карту [по Сирии] <...> Мы предпримем более решительные шаги", - сказал он.

Турецкий лидер при этом не сообщил, о каких конкретно мерах идет речь, однако отметил, что Анкара "не будет подчиняться сценариям глобальных держав".

Согласно утверждениям Эрдогана, политика Турции в Сирии и Ливии является не авантюрой, а требованием национальных интересов его страны.