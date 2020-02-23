В Турции более 20 человек пострадали при землетрясении
Более 20 человек в восточной турецкой провинции Ван получили ранения при землетрясении с эпицентром на территории Ирана, восемь из них находятся в критическом состоянии, заявил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о семи погибших и пяти раненых при землетрясении, а также о находящихся под завалами людях.
"После землетрясения госпитализирован 21 человек, состояние восьми из них оценивается как критическое", - цитирует Коджу телеканал NTV.
Президент Турции Тайип Эрдоган получил по телефону от Сойлу информацию о землетрясении и ходе спасательных работ, сообщила администрации турецкого лидера.
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