В январе этого года Турцию посетили свыше 50 тысяч туристов из Азербайджана

Турция 24 февраля 2020 17:04 (UTC+04:00)
В январе этого года Турцию посетили свыше 50 тысяч туристов из Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В январе 2020 года Турцию посетили 54,788 тысячи туристов из Азербайджана, что на 16,83 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Об этом Trend сообщили в понедельник в министерстве культуры и туризма Турции.

Как отметили в министерстве, доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь 2020 года, составила 3,07 процента.

Было отмечено, что в январе 2020 года Турцию посетили 1,787 миллиона туристов, что на 16,11 процента больше по сравнению с январем 2019 года.

За указанный период Стамбул посетили 1,017 миллиона, провинцию Анталья - 152,976 тысячи туристов.

Отметим, что по итогам 2019 года Турцию посетили 901,723 тысячи туристов из Азербайджана, что на 5,03 процента больше по сравнению с показателем 2018 года.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-декабрь 2019 года, составила два процента.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @rhafizoglu

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