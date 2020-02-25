Турция продлила срок ограничения на полеты в Иран

БАКУ/Trend/ - Turkish Airlines (THY) временно продлила приостановку авиарейсов в Иран до десятого марта 2020 года, за исключением полетов в Тегеран, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что причиной этого является распространение коронавируса.

По данным СМИ, также ранее были приостановлено авиасообщение с Китаем до 29 февраля этого года.

Напомним, что накануне THY временно приостановила авиарейсы в Иран до 27 февраля.

Турция рассматривает пути вывода своих граждан из Ирана в связи с распространением коронавируса. Граждане Турции, которые хотят покинуть Иран, смогут обратиться в посольство Турции в этой стране.

Отметим, что по словам замглавы министерства здравоохранения Ирана Ираджа Харирчи, число зараженных коронавирусом в Иране может составлять около 60 человек.

Он также добавил, что погибли 12 человек. Позже власти уточнят данные.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2 592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1 769, скончались 17 человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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