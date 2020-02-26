Мировое сообщество не должно закрывать глаза на трагедию в Ходжалы – Администрация президента Турции

БАКУ/Trend/ - Мировое сообщество не должно закрывать глаза на трагедию в Ходжалы, сказали Trend в среду в Администрации президента Турции.

"Кровавая резня мирных граждан Азербайджана – это черное пятно на совести человечества", - сказали в Администрации президента Турции.

Комментируя 28-летие геноцида в Ходжалы, в Администрации подчеркнули, что Турция ожидает достойной оценки Ходжалинской трагедии со стороны международного сообщества.

Также было отмечено, что Турция разделяет боль азербайджанских братьев, помнит и никогда не забудет об этой трагедии.

В Администрации напомнили, что Турция, как и ранее, призывает Армению прекратить оккупацию азербайджанских территорий и вернуть эти земли их законным владельцам. Турция всегда поддерживала и будет поддерживать Азербайджан по всем направлениям.

"Турция выражает искренние соболезнования Азербайджанскому народу в связи со страшной трагедией в Ходжалы", - отметили в Администрации.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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