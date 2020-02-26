Делегации Турции и РФ обсудили Идлиб в Анкаре

БАКУ /Trend/ - В здании МИД Турции в Анкаре прошел третий раунд турецко-российских переговоров по урегулированию ситуации в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замглавы МИД Седат Онал, российскую - спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин.

Консультации будут продолжены завтра.