Главы минобороны Турции и США обсудили по телефону кризис в Идлибе

Министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров с американским коллегой Марком Эспером обсудил с ним разрешение кризиса в сирийском Идлибе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

"Наш министр и его американский коллега обсудили по телефону, прежде всего, решение проблемы в Идлибе, а также обменялись мнениями о двусторонних, региональных проблемах и коснулись тем обороны и безопасности", - сообщило турецкое военное ведомство.