Турция наносит ответные удары по позициям сирийских войск
БАКУ /Trend/ -
Турецкие военные в ответ на обстрел солдат ВС Турции в Идлибе наносят удары по позициям сирийских военных, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
"При поддержке наших военных в воздухе и на суше были нанесены удары по позициям режима (в Идлибе - ред.), и мы продолжим наносить удары и дальше", - говорится в заявлении администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
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