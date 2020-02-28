Турция наносит ответные удары по позициям сирийских войск

БАКУ /Trend/ -

Турецкие военные в ответ на обстрел солдат ВС Турции в Идлибе наносят удары по позициям сирийских военных, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"При поддержке наших военных в воздухе и на суше были нанесены удары по позициям режима (в Идлибе - ред.), и мы продолжим наносить удары и дальше", - говорится в заявлении администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана.