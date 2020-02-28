Вырос турпоток из Казахстана в Турцию

БАКУ /Trend/ - В январе 2020 года Турцию посетили 18,056 тысячи туристов из Казахстана, что на 26,27 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Об этом Trend сообщили в пятницу в министерстве культуры и туризма Турции.

Доля граждан Казахстана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь 2020 года, составила 1,01 процента.

В январе 2020 года Турцию посетили 1,787 миллиона туристов, что на 16,11 процента больше по сравнению с январем 2019 года.

За указанный период Стамбул посетили 1,017 миллиона, провинцию Анталья - 152,976 тысячи туристов.

Отметим, что по итогам 2019 года Турцию посетили 455,724 тысячи туристов из Казахстана, что на 6,75 процента больше по сравнению с показателем 2018 года.

Доля граждан Казахстана в общей массе иностранцев, посетивших Турцию за январь-декабрь 2019 года, составила два процента.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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