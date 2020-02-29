Минобороны Турции сообщило о гибели еще одного военного в Идлибе

Минобороны Турции сообщило в пятницу о гибели еще одного и ранении двух турецких военных в сирийском Идлибе при артобстреле со стороны сирийской армии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В результате артобстрела со стороны режима по находящимся в Идлибе нашим военным, которые обеспечивают перемирие, погиб один наш боевой товарищ и еще двое были ранены. Наши военные ведут ответный огонь по целям режима", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Минобороны Турции сообщило, что "ответным огнем были уничтожены восемь танков сирийской армии, четыре единицы бронетехники, пять гаубиц, две многоствольные ракетные пусковые установки, а также обезврежены 56 сирийских военных".