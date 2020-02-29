В Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Маниса произошло землетрясение магнитудой 3,9, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что подземные толчки зафиксированы в 23:47 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Акхисар.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 7,06 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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