Министр: Более 36 тысяч сирийских беженцев покинули Турцию
БАКУ /Trend/ - Более 36 тысяч сирийских беженцев покинули Турцию. Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
"По состоянию на 21:02 нашу страну через Эдирну покинули 36776 беженцев", - отметил министр.
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