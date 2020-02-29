Министр: Более 36 тысяч сирийских беженцев покинули Турцию

БАКУ /Trend/ - Более 36 тысяч сирийских беженцев покинули Турцию. Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"По состоянию на 21:02 нашу страну через Эдирну покинули 36776 беженцев", - отметил министр.