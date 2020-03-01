Границы Турции с Евросоюзом пересекли более 76 тысяч беженцев

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что 76 тысячи 358 мигрантов пересекли границы страны с ЕС на фоне заявления турецкого лидера Тайипа Эрдогана, что Анкара решила их открыть.

Ранее Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев. В субботу вечером Сойлу сообщил, что более 47 тысяч мигрантов покинули Турцию.

"По состоянию на 9.55, число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне (приграничная с Грецией и Болгарией провинция на северо-западе Турции), составляет 76 тысяч 358", - говорится в заявлении Сойлу в Twitter.

Ранее пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии. После этого соседние с Турцией страны заявили об усилении контроля на границе.