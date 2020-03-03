БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился с призывом к России и Ирану по Сирии, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

«Я вновь обращаюсь к России и Ирану. Турция не имеет с вами проблем в Сирии», - заявил глава турецкого государства.

Президент подчеркнул, что Турция демонстрирует силу тем, кто считал за слабость чувствительность Анкары в вопросе предотвращения кровопролития.

«Турция в своих действиях основывается на собственные ресурсы и поддержку народа, а не надеется на помощь какой-либо страны или структуры. Турция показала недальновидным кругам, что является великим государством, которое не склоняется перед давлением», - сказал Эрдоган.

Комментируя ход операции "Весенний щит", президент Эрдоган подчеркнул, что потери, которые несут сторонники Башара Асада в плане живой силы и техники, - это лишь начало.

Комментируя сообщения о росте числа беженцев и нелегальных мигрантов, направляющихся из Турции в Европу, президент Эрдоган сказал: «С момента открытия границы Турции, на Запад ринулись сотни тысяч человек. В скором времени этот этот показатель достигнет миллионов».

Президент Эрдоган отметил, что Турция отныне не будет брать на себя всю нагрузку за беженцев. Время односторонних уступок в миграционном вопросе осталось позади, подчеркнул турецкий лидер.