Турция в январе сократила товарооборот с Таджикистаном

БАКУ /Trend/ - В январе 2020 года товарооборот Турции с Таджикистаном сократился на 3,971 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 21,912 миллиона долларов. Об этом сообщили Trend в среду в министерстве торговли Турции.

"В январе 2019 года экспорт Турции в Таджикистан составил 10,594 миллиона долларов, а импорт – 11,318 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Напомним, что внешнеторговый оборот Турции в январе 2020 года составил 33,966 миллиарда долларов.

Экспорт Турции за этот период вырос на 6,4 процента по сравнению с январем 2019 года, составив 14,759 миллиарда долларов.

Импорт Турции в январе 2020 года вырос на 18,8 процента по сравнению с январем 2019 года и составил 19,207 миллиарда долларов.

Товарооборот между Турцией и Таджикистаном в январе-декабре 2019 года составил 274,554 миллиона долларов.

В январе-декабре 2019 года экспорт Турции в Таджикистан составил 143,120 миллиона долларов, а импорт – 131,434 миллиона долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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