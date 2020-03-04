Реджеп Тайип Эрдоган запросил у Трампа поддержку из-за ситуации в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил у своего американского коллеги Дональда Трампа поддержку в связи с военной операцией в Идлибе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон готов поддержать Анкару поставкой боеприпасов.

"Я такие запросы отправлял господину Трампу", — сказал турецкий лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.