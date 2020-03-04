Турция увеличивает экспорт продукции оборонпрома

БАКУ /Trend/ - В январе–феврале 2020 года экспорт продукции оборонной промышленности Турции на мировые рынки вырос на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 348,697 миллиона долларов.

Об этом сообщили в среду Trend в министерстве торговли Турции.

Было отмечено, что экспорт продукции оборонпрома Турции составил 1,2 процента от общего экспорта страны за январь-февраль.

«В феврале 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки продукции оборонпрома на сумму 181,761 миллиона долларов, что на 15,3 процента больше, чем за аналогичный месяц 2019 года», - сказали в министерстве.

Экспорт продукции оборонпрома Турции в феврале 2020 года составил 1,2 процента от общего экспорта страны.

«За последние 12 месяцев (февраль 2019 - февраль 2020) Турция экспортировала продукции оборонпрома на сумму 2,757 миллиарда долларов», - сказали в министерстве.

Отметим, что по итогам 2019 года (январь-декабрь) экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 34,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 2,740 миллиарда долларов.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция усилит оборонную промышленность и войдет в число мировых лидеров по производству продукции оборонного назначения.

"Поручаю всем силовым структурам отказаться от импорта продукции оборонной промышленности. Турция сама способна обеспечивать себя соответствующей продукцией", - сказал он.

Глава государства также сказал, что в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.

Отметим, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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