Турция увеличивает экспорт продукции оборонпрома
БАКУ /Trend/ - В январе–феврале 2020 года экспорт продукции оборонной промышленности Турции на мировые рынки вырос на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 348,697 миллиона долларов.
Об этом сообщили в среду Trend в министерстве торговли Турции.
Было отмечено, что экспорт продукции оборонпрома Турции составил 1,2 процента от общего экспорта страны за январь-февраль.
«В феврале 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки продукции оборонпрома на сумму 181,761 миллиона долларов, что на 15,3 процента больше, чем за аналогичный месяц 2019 года», - сказали в министерстве.
Экспорт продукции оборонпрома Турции в феврале 2020 года составил 1,2 процента от общего экспорта страны.
«За последние 12 месяцев (февраль 2019 - февраль 2020) Турция экспортировала продукции оборонпрома на сумму 2,757 миллиарда долларов», - сказали в министерстве.
Отметим, что по итогам 2019 года (январь-декабрь) экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 34,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 2,740 миллиарда долларов.
Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция усилит оборонную промышленность и войдет в число мировых лидеров по производству продукции оборонного назначения.
"Поручаю всем силовым структурам отказаться от импорта продукции оборонной промышленности. Турция сама способна обеспечивать себя соответствующей продукцией", - сказал он.
Глава государства также сказал, что в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.
Отметим, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
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