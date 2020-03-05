Президент Турции отбыл в Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдган отбыл в четверг с однодневным рабочим визитом в Россию,пишет в черверг Trend со ссылкой на агенство Анадолу.

Как сообщает агентство самолет TC-TUR с главой турецкого государства на борту вылетел из столичного аэропорта «Эсенбога» в Москву в 10.35 по местному времени.

Главу государства провожали вице-президент Фуат Октай, губернатор Анкары Васип Шахин и другие официальные лица.

Турецкого лидера сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, глава управления национальной разведки (MİT) Хакан Фидан, глава управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик и заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Махир Унал.

В Москве состоятся переговоры президентов Турции и России по ситуации в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии.