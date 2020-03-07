В январе 2020 года сократился экспорт продукции оборонпрома из Турции в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В январе 2020 года экспорт продукции оборонной промышленности из Турции в Азербайджан сократился на 79,77 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 62,110 тысячи долларов.

Об этом сообщили Trend во вторник в министерстве торговли Турции.



Отметим, что в январе 2020 года экспорт продукции оборонной промышленности Турции сократился на 4,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 166,974 миллиона долларов.

Этот показатель составляет 1,1 процента от общего экспорта Турции в январе 2020 года.

Напомним, что по итогам 12 месяцев (январь-декабрь) 2019 года экспорт продукции оборонной промышленности из Турции в Азербайджан вырос на 39,85 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 88,675 миллиона долларов.

В декабре 2019 года экспорт продукции оборонной промышленности Турции в Азербайджан вырос на 103,03 процента по сравнению с декабрем 2018 года и составил 52,672 миллиона долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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