Власти Турции призывают население не паниковать из-за коронавируса

БАКУ/Trend/ - Власти Турции призывают население не паниковать из-за опасности коронавируса, пишет во вторник Trend, со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сказал, что жители Турции должны доверять только официальной информации, которую распространяет минздрав страны.

«Население Турции должно соблюдать все меры предосторожности для того, чтобы предотвратить распространение инфекции», - сказал Калын.

Отметим, что коронавирусная инфекция выявлена еще у 29 человек в Турции, тем самым общее число инфицированных в стране достигло 47.

Отметим, что в Турции отменены коллективные молитвы в мечетях из-за угрозы распространения коронавируса.

В настоящее время официальные лица Турции на мероприятиях избегают рукопожатий из-за угрозы коронавируса. Турецкие парламентарии перед входом в здание парламента проверяются на наличие симптомов этого заболевания.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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