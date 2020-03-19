В Турции зафиксирован второй случай смерти от Covid-19

В Турции зафиксирован второй летальный исход от коронавируса нового типа (Covid-19), сообщил в Твиттер министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, пишет Trend со ссылкой на агенство Анадолу.

«Мы потеряли еще одного нашего пациента. Это мужчина в возрасте 61 года»,-написал глава ведомства.

По его словам, за последние сутки в стране выявлено 93 новых случая заражения Covid-19. «Число инфицированных возросло до 191»,-сказал Коджа.

Отметим , что в настоящее время официальные лица Турции на мероприятиях избегают рукопожатий из-за угрозы коронавируса. Турецкие парламентарии перед входом в здание парламента проверяются на наличие признаков коронавирусной инфекции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.