Turkish Airlines будут летать только в пять городов

БАКУ /Trend/ - Турецкая авиакомпания Turkish Airlines из-за коронавируса приостанавливает все зарубежные авиарейсы, за исключением пяти городов. Об этом, как передает в воскресенье Trend, написал на своей странице в Twitter генеральный директор авиакомпании Билял Экши.

"С 27 марта по 17 апреля мы приостанавливаем все наши зарубежные авиарейсы, кроме Гонконга, Москвы, Аддис-Абебы, Нью-Йорка и Вашингтона. Грузовые перевозки продолжат осуществляться", - написал он.

Экши добавил, что внутренние рейсы будут сокращены.

Напомним, что число жертв коронавируса в Турции достигло 21-го человека. Общее число выявленных зараженных в стране по последним данным составляет 947 человек.