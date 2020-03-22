Turkish Airlines будут летать только в пять городов
БАКУ /Trend/ - Турецкая авиакомпания Turkish Airlines из-за коронавируса приостанавливает все зарубежные авиарейсы, за исключением пяти городов. Об этом, как передает в воскресенье Trend, написал на своей странице в Twitter генеральный директор авиакомпании Билял Экши.
"С 27 марта по 17 апреля мы приостанавливаем все наши зарубежные авиарейсы, кроме Гонконга, Москвы, Аддис-Абебы, Нью-Йорка и Вашингтона. Грузовые перевозки продолжат осуществляться", - написал он.
Экши добавил, что внутренние рейсы будут сокращены.
Напомним, что число жертв коронавируса в Турции достигло 21-го человека. Общее число выявленных зараженных в стране по последним данным составляет 947 человек.
Лента новостей
Мы победим коронавирус этот! Солист Большого театра Эльчин Азизов представил оригинальное стихотворение (ВИДЕО)
Центральный банк расширил возможности перевода пожертвований в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Медиа-компания Day.Az и Агентство международной информации Trend подключились к борьбе с пандемией коронавируса
Служба госбезопасности Азербайджана перечислила 800 тыс. манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Вклад Gilan Holding в борьбу с коронавирусом - отели группы компаний будут функционировать в качестве карантинных зон
По поручению Президента Ильхама Алиева и благодаря его вниманию нам оказывается особая забота - азербайджанец, семья которого эвакуирована из Ирана
В рамках борьбы с коронавирусом COVID-2019 ОО «Региональное развитие» представило еще несколько просветительских видеороликов (ВИДЕО)