Сколько иранских туристов посетили Турцию в феврале этого года?

БАКУ /Trend/ - В феврале 2020 года Турцию посетили 97,547 тысячи туристов из Ирана, что на 11,48 процента меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Об этом пишет во вторник Trend ,со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции.

Как отмечается, доля граждан Ирана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за февраль 2020 года, составила 5,63 процента.

В январе-феврале 2020 года Турцию посетили 218,074 тысячи туристов из Ирана, что на 5,45 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Доля граждан Ирана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-февраль 2020 года, составила 6,19 процента.

Согласно данным министерства, в феврале 2020 года Турцию посетили 1,733 миллиона туристов, что на 3,76 процента больше по сравнению с февралем 2019 года.

В январе-феврале 2020 года Турцию посетили 3,520 миллиона туристов, что на 9,68 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Отметим, что по итогам 2019 года Турцию посетили 901,723 тысячи туристов из Азербайджана, что на 5,03 процента больше по сравнению с показателем 2018 года.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-декабрь 2019 года, составила два процента.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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