Турция увеличила автоэкспорт в Азербайджан

БАКУ/Trend/- В январе-феврале 2020 года экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан вырос на 76,18 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 17,031 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.



Как отметили в ведомстве, в феврале 2020 года поставка автомобилей из Турции в Азербайджан также выросла на 31,03 процента по сравнению с февралем 2019 года, составив 6,152 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-феврале 2020 года экспорт автомобилей из Турции на мировые рынки вырос на 1 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,923 миллиарда долларов.

Экспорт автомобилей из Турции составляет 16,7 процента от общего экспорта страны за январь-февраль.

В феврале 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки автомобили на сумму 2,522 миллиарда долларов, что на 0,9 процента меньше аналогичного показателя 2019 года.

Экспорт автомобилей из Турции в феврале 2020 года составил 17,2 процента в общем экспорте страны.

За последние 12 месяцев (февраль 2019-февраль 2020) Турция экспортировала автомобили на сумму 30,638 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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