В январе-феврале Турцию посетили свыше 20 тысяч туристов из Узбекистана

БАКУ/Trend/ - В феврале 2020 года Турцию посетили 20,379 тысячи туристов из Узбекистана, что на 22,22 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Об этом пишет Trend со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции.

Как отмечается в ведомстве, доля граждан Узбекистана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за февраль 2020 года, составила 1,18 процента.

В январе-феврале 2020 года Турцию посетили 37,295 тысячи туристов из Узбекистана, что на 17,36 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Доля граждан Узбекистана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-февраль 2020 года, составила 1,06 процента.

Согласно сообщению, в феврале 2020 года Турцию посетили 1,733 миллиона туристов, что на 3,76 процента больше по сравнению с показателем февраля 2019 года.

В январе-феврале 2020 года Турцию посетили 3,520 миллиона туристов, что на 9,68 процента больше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

Отметим, что по итогам 2019 года Турцию посетили 901,723 тысячи туристов из Азербайджана, что на 5,03 процента больше по сравнению с показателем 2018 года.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-декабрь 2019 года, составила два процента.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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