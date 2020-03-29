Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю заразился коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю Речбер инфицирован коронавирусом. Об этом, как передает Trend, в Instagram сообщила жена футболиста Ышил Речбер.

"Мне жаль это сообщать, но мой муж Рюштю находится в больнице с диагнозом COVID-19. Мы шокированы тем, насколько быстро у него развились симптомы, хотя ранее все было в порядке. Мы провели тесты, у дочери и сына результат отрицательный, а у мужа - положительный. Сейчас нам не позволено его посещать - и это самое сложное", - написала жена футболиста.

Напомним, что в Турции коронавирусом заражены 7402 человек, 108 человек скончались.