В Турции из-за коронавируса закрыли на карантин одно из сел
БАКУ /Trend/ - В Турции в рамках по борьбе с новым типом коронавируса закрыто на карантин одно из сел в провинции Гиресун, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, на карантин закрыто село Карадыкмен района Чамолук.
Отмечается, что в целях борьбы с эпидемией коронавируса с вчерашнего дня в селе был введен режим карантина. Режим будет действовать до проведения второй оценки.
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