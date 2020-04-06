Турция в январе-феврале 2020 года увеличила экспорт в тюркоязычные страны

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2020 года года экспорт Турции в тюркоязычные страны вырос на 23,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 791,080 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

Было отмечено, что экспорт в тюркоязычные страны за январь-февраль составил 2,7 процента от общего экспорта Турции за тот же период 2020 года.

Было отмечено что в феврале 2020 года экспорт Турции в тюркоязычные страны вырос на 19,5 процента по сравнению с февралем 2019 года, составив 425,590 миллиона долларов.

"В феврале экспорт в тюркоязычные страны составлял 2,9 процента от общего экспорта Турции за февраль 2020 года", - сказали в министерстве.

По данным ведоства, импорт Турции в январе-феврале 2020 года из тюркоязычных стран сократился на 6,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 529,581 миллиона долларов.

Импорт из тюркоязычных стран составил 1,4 процента от общего импорта Турции за январь-февраль 2020 года.

Согласно данным министерства, импорт Турции в феврале 2020 года из тюркоязычных стран также сократился на 5,9 процента по сравнению с февралем 2019 года, составив 227,097 миллиона долларов.

"В феврале импорт из тюркоязычных стран составил 1,3 процента от общего импорта Турции за февраль 2020 года", - сказали в ведомства.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в феврале 2020 года составил 32,287 миллиарда долларов.

Экспорт Турции за этот период вырос на 2,3 процента по сравнению с февралем 2019 года, составив 14,653 миллиарда долларов.

Импорт Турции в феврале 2020 года вырос на 9,8 процента по сравнению с февралем 2019 года и составил 17,634 миллиарда долларов.

В январе-феврале 2020 года товарооборот Турции составил 66,198 миллиарда долларов.

По итогам января-февраля 2020 года экспорт Турции вырос на 4,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 29,357 миллиарда долларов.

Было отмечено, что в январе-феврале 2020 года импорт Турции вырос на 14,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 36,841 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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