Число жертв Covid-19 в Турции достигло 649 человек

БАКУ /Trend/ - В Турции за последние сутки из-за коронавируса скончались еще 75 человек.

Об этом сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Министр сказал, что общее число жертв коронавируса составило 649 человек.

По его словам, в стране зарегистрировано 3148 новых случаев заражения, их общее количество возросло до 30217.