В Турции прогремел взрыв есть раненные
БАКУ /Trend/ - В Стамбуле в районе Эсенюрт прогремел взрыв в одном из жилых зданий, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается что , в результате взрыва по предварительным данным ранены 5 человек, о погибших не сообщается.
По данным СМИ, причиной взрыва является утечка природного газа. На место инцидента прибыли отряды пожарных и спасателей.
О других деталей инцидента не сообщается.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu
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