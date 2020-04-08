Число жертв коронавируса в Турции достигло 812 человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 87 человек, общее число жертв заболевания достигло 812.
Об этом, как передает во вторник Trend, сообщилминистр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом возросло до 38 226, за прошедшие 24 часа 4 117 теста на наличие вируса дали положительный результат.
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