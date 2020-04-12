Министр внутренних дел Турции подал в отставку
БАКУ /Trend/ - Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал в отставку. Об этом, как сообщает Trend, Сойлу написал на своей странице в Twitter.
"Ответственность за исполнение комендантского часа в выходные дни, направленного на предотвращение распространения эпидемии, полностью лежит на мне. Изображения, которые появились, не соответствовали этому отлично управляемому процессу. Я покидаю свой пост главы министерства внутренних дел", - отметил Сойлу.
Также Сойлу попросил прощения у турецкого народа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Лента новостей
Посол Великобритании поблагодарил Азербайджан за проекцию флага страны на здании Центра Гейдара Алиева
Джаваншир Фейзиев: Азербайджан с первых дней стал тесно сотрудничать в борьбе с пандемией со Всемирной организацией здравоохранения
В Азербайджане выявлены 40 новых случая инфицирования коронавирусом, излечились 50 человек - Оперативный штаб
Севиндж Гусейнова: Cаммит стран Тюркского совета еще раз показал высокий авторитет Азербайджана на международной арене
Айдын Гусейнов: В Азербайджане осуществляются целенаправленные меры по усилению социальной защиты населения
В Азербайджане за нарушение карантина за сутки привлечены к административной ответственности 1753 водителей
Меры, предпринятые Азербайджаном - это вполне ожидаемые действия серьезного и ответственного государства - сербский эксперт
"Я не могу дышать, помогите мне" - специальный репортаж AzTV из больницы, где лечатся люди, инфицированные коронавирусом
Эльшад Мирбашир оглу: Азербайджанское государство и народ в состоянии с честью выйти из любой сложной ситуации
Известный турецкий новостной портал опубликовал сюжет о поддержке Турции Азербайджаном в борьбе с коронавирусом (ВИДЕО)
Американский эксперт: Главы государств Тюркского совета показали решительность в достижении устойчивого и эффективного сотрудничества на фоне распространения коронавируса
Хикмет Бабаоглу: Инициированный Азербайджаном чрезвычайный Саммит Тюркского совета - важное историческое событие в совместной борьбе с глобальной угрозой