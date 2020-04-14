Запрет на международные рейсы Тurkish Airlines продлен до 20 мая

Национальный авиаперевозчик Турции - компания Тurkish Airlines (THY) продлил запрет на международные авиарейсы до 20 мая 2020 года, пишет Trend со ссылкой на агенство Анадолу.

«В связи с глобальной пандемией коронавируса нового типа (Сovid-19) и учитывая меры официальных структур по противодействию распространению инфекции, все международные рейсы THY приостановлены до 20 мая», - говорится в сообщении авиакомпании.

В авиакомпании также напомнили о приостановке на период с 3 по 20 апреля внутренних авиарейсов Тurkish Airlines.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (Covıd-2019).

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.