Капитан самолета "Турецких авиалиний" скончался от коронавируса
БАКУ /Trend/ - Капитан самолета "Турецких авиалиний" Сердар Гюндогду скончался от коронавируса. Об этом Trend пишет в среду со ссылкой на турецкие СМИ.
Гюндогду проходил лечение в одной из больниц Стамбула.
Отметим, что накануне умер от коронавируса лидер «Партии независимой Турции» (BTP) Хайдар Баш.
Напомним, что за последние сутки в Турции от коронавируса нового типа умерли 107 человек, 842 человека выздоровели.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
Лента новостей
Не унесенные карантином! Вдохновленные Френком Синатрой, Уитни Хьюстон и Бриллиант Дадашовой (ВИДЕО)
Бахтияр Алиев: Экономическая мощь и независимость Азербайджана позволяют надежно защищать здоровье и социальные интересы населения
В Туркменистане реализуется проект эффективного использования энергии и ее возобновляемых источников
Турал Гянджалиев: Т.н. «выборы» в оккупированном Нагорном Карабахе еще раз показали, что никто не признает этот режим хунты
Джейхун Мамедов: Азербайджанский опыт по борьбе с пандемией и ее последствиями уже используют ряд других стран
Обнародовано число жилых объектов, приобретенных гражданами Азербайджана в Турции в январе-марте 2020 года
Эльшад Мирбашир оглу: Многочисленные обращения в адрес Президента Азербайджана подтверждают, что граждане высоко оценивают проводимые работы
С соседями держим дистанцию по договоренности - известный азербайджанский кинооператор, находящийся в Канаде
Правительством Азербайджана была проявлена оперативность в решении эпидемиологических проблем - российский эксперт
Баку всегда серьезно относится к обязательствам, тем более в рамках международных отношений - российский эксперт
Президент Ильхам Алиев: Реакция всего международного сообщества на надуманные «выборы» в пресловутой «Нагорно-Карабахской республике» еще более усиливает нашу позицию
Президент Ильхам Алиев: Те, кто отказался от диалога с властью, на протяжении многих лет ведут грязную борьбу не с властью, а с нашим государством, народом
Президент Ильхам Алиев: Для всех политических сил неприкосновенной должны оставаться одна идея, один вопрос – наша независимость, государственность и государственные интересы
Президент Ильхам Алиев: Мы видим, что, проводя параллельно политические и экономические реформы, действительно можем добиться больших успехов