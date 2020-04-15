Капитан самолета "Турецких авиалиний" скончался от коронавируса

БАКУ /Trend/ - Капитан самолета "Турецких авиалиний" Сердар Гюндогду скончался от коронавируса. Об этом Trend пишет в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Гюндогду проходил лечение в одной из больниц Стамбула.

Отметим, что накануне умер от коронавируса лидер «Партии независимой Турции» (BTP) Хайдар Баш.

Напомним, что за последние сутки в Турции от коронавируса нового типа умерли 107 человек, 842 человека выздоровели.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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