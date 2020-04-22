Группа турецких граждан доставлена из России в Турцию

В рамках мер по борьбе с коронавирусом нового типа (Сovid-19) из России в в Турцию доставлены 179 граждан, пишет Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

Самолет Turkish Airlines с турецкими гражданами на борту приземлился в аэропорту города Адана на юге Турции.

Прибывшие прошли предварительное медицинское обследование, а после паспортного контроля были отправлены в студенческое общежитие имени Февзи Чакмака, где 14 дней будут отбывать карантин.

По поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана из 59 стран в ближайшие дни планируется вывезти на Родину около 25 тысяч турецких граждан.