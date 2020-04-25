США увеличил объемы импорта товаров оборонпрома из Турции

БАКУ/Trend/ - В январе-марте 2020 года экспорт товаров оборонной промышленности из Турции в США вырос на 3,85 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 197,768 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В марте 2020 года экспорт товаров оборонной промышленности из Турции в США также вырос на 5,14 процента по сравнению с мартом 2019 года и составил 66,565 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-марте 2020 года экспорт товаров оборонной промышленности из Турции на мировые рынки сократился на 21,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 482,667 миллиона долларов.

Экспорт товаров оборонной промышленности из Турции составляет 1,1 процента из общего экспорта товаров страны за январь-март текущего года.

В марте 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки товары оборонной промышленности на сумму 141,818 миллиона долларов, что на 49,8 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт товаров оборонной промышленности Турции в марте 2020 года составил 1,1 процента общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (март 2019-март 2020) Турция экспортировала товары оборонной промышленности на сумму 2,608 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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