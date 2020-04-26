В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 99 человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 99 человек, общее число жертв заболевания достигло 2 805.
Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 110 130, за прошедшие 24 часа 2 357 тест на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки выздоровели 3 558 человек, общее число выздоровевших достигло 29 140.
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