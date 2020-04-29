БАКУ/Trend/ - Турция будет расследовать массовую гибель соколов у границы с Арменией в провинции Карс, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что сегодня утром в населенном пункте Аяклы на границе с Арменией были найдены тела девяти соколов.

СМИ сообщают, что не исключено версия об отравлении ястребы.

По данным СМИ, тела соколов будет подвергнуты микробиологическому анализу, после чего точно станет известна причина массовой их гибели.