В январе-марте Казахстан резко увеличил импорт мебели из Турции

Турция 29 апреля 2020 16:44 (UTC+04:00)
В январе-марте Казахстан резко увеличил импорт мебели из Турции

БАКУ/Trend/ - В январе-марте 2020 года экспорт мебели и древесины из Турции в Казахстан вырос на 108,35 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 13,441 миллиона долларов.

Об этом сказали в среду Trend в министерстве торговли Турции.

В марте 2020 года экспорт мебели и древесины из Турции в Казахстан увеличился на 106,67 процента по сравнению с показателем за март 2019 года и составил 5,292 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-марте 2020 года экспорт мебели и древесины из Турции на мировые рынки вырос на 3,9 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 1,326 миллиарда долларов.

Экспорт мебели и древесины из Турции составляет 3,1 процента от общего экспорта товаров страны за январь-март текущего года.

В марте 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки мебель и древесину на сумму 427,824 миллиона долларов, что на 9,3 процента меньше показателя за соответствующий месяц 2019 года.

Экспорт мебели и древесины из Турции в марте 2020 года составил 3,2 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (март 2019-март 2020) Турция экспортировала мебель и древесину на сумму 5,579 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu

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