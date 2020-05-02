В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 78 человека
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 78 человека, общее число жертв заболевания достигло 3 336.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, за прошедшие 24 часа 1 983 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки выздоровели 4 451 человек.
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