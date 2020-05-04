Число выздоровевших от коронавируса в Турции достигло 68 166

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался еще 64 человек.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, за прошедшие 24 часа 1 614 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 68 166.