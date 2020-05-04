Число выздоровевших от коронавируса в Турции достигло 68 166
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался еще 64 человек.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, за прошедшие 24 часа 1 614 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 68 166.
Лента новостей
Проведено очередное онлайн заседание комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией
Президент Ильхам Алиев: В период председательства Азербайджана мы намерены совместными усилиями повысить международный имидж Движения неприсоединения, его роль на международной арене
Президент Ильхам Алиев: До 1 января 2021 года налогоплательщикам по сферам деятельности, на которые пандемии оказала непосредственное влияние, будут предоставлены налоговые льготы и налоговые каникулы
Президент Ильхам Алиев: Для оказания поддержки государствам-участникам Движения неприсоединения Азербайджан выделяет ВОЗ дополнительное пожертвование в размере 5 миллионов долларов
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан своевременно принял оперативные и необходимые превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов делиться с другими государствами-участниками Движения неприсоединения опытом в области лечения больных коронавирусом и осуществлять сотрудничество в этой сфере
Смягчение карантина не означает, что мы избавились от этой эпидемии - председатель Союза художников Нахчыванской Автономной Республики
Азербайджан вносит весомый вклад в укрепление солидарности и сотрудничества в борьбе с COVID-19 в глобальном масштабе
Ведущие нефтяные компании присоединились к новой инициативе по защите окружающей среды в Азербайджане
Сумма поддержки Всемирного банка для борьбы с COVID-19 в Центральной Азии и Европе превысила $1,4 млрд.
В Азербайджане выявлено еще 52 случая заражения коронавирусом, вылечились 39, скончался 1 человек - Оперативный штаб
Минобразования Азербайджана: Неучастие в "Виртуальной школе" не должно расцениваться как отставание от учебной программы
Прошел брифинг с участием председателя правления Бактрансагентства в Оперативном штабе при Кабмине (ВИДЕО)
МИД Азербайджана: Наша позиция в связи с урегулированием армяно-азербайджанского конфликта предельно ясна, и остается неизменной
Заслуженная артистка Азербайджана Усния Мурватова: Давайте будем солидарны - останемся дома и убережем себя (ВИДЕО)
В Азербайджане предлагается предоставить врачам определенные льготы и привилегии в постпандемический период
По инициативе Президента Ильхама Алиева прошел Саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы (ФОТО)
Состоялось онлайн-заседание комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Милли Меджлиса