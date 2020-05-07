БАКУ /Trend/ - В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,4, передает Trend со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 112 километрах к югу от города Бурса. Очаг землетрясения залегал на глубине пяти километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.