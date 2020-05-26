Обнародованы объёмы грузоперевозок из Турции в Германию в январе-апреле 2020 года

Турция 26 мая 2020 09:41 (UTC+04:00)
Обнародованы объёмы грузоперевозок из Турции в Германию в январе-апреле 2020 года
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