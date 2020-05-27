Турция возобновляет железнодорожное сообщение внутри страны – министерство

БАКУ/Trend/ - Турция возобновляет железнодорожное сообщение внутри страны. Об этом сказали Trend в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Как отметили в министерстве, первый железнодорожный рейс после пандемии коронавируса будет выполнен 28 мая этого года в 07:00 по местному времени.

"Первый железнодорожный рейс внутри страны состоится между Анкарой и Стамбулом, после чего ежедневно будет выполнятся 16 рейсов" - сказали в министерстве .

Отметим, что за последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончалось еще 28 человек.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 158 762, за прошедшие 24 часа 948 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Общее число выздоровевших достигло 121 507.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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