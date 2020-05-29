В Турции на одной из фабрик прогремел взрыв, есть погибший

БАКУ /Trend/ - В стамбульском районе Башакшехир прогремел взрыв на одной из фабрик, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По предварительным данным, погиб один человек, двое ранены.

Не исключается, что число погибших и раненых может возрасти.

По данным СМИ, причиной взрыва является утечка газа.

На месте инцидента работают пожарные и спасатели.

О других деталях происшествия не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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