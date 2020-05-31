Турция увеличила экспорт зерновых и бобовых

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2020 года экспорт зерновых и бобовых на мировые рынки из Турции вырос на 4,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2, 404 миллиарда долларов.

Об этом сказали в понедельник Trend в министерстве торговли Турции.

Было отмечено, что турецкий экспорт зерновых и бобовых составляет 4,6 процента от общего экспорта страны за январь-апрель текущего года.

"В апреле 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки зерновых и бобовых на сумму 595,134 миллиона долларов, что на 0,4 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года", - сказали в ведомстве.

Экспорт зерновых и бобовых из Турции в апреле 2020 года составил 6,6 процента от общего экспорта страны.

"За последние 12 месяцев (апрель 2019-апрель 2020) Турция экспортировала зерновые и бобовые на сумму 6,884 миллиарда долларов", - сказали в министерстве.

В январе-апреле 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки сельхозпродукты на 7,789 миллиарда долларов, что на 2,9 процента больше по сравнению аналогичным периодом 2019 года.

"В апреле 2020 года Турция экспортировала сельхозпродукты на 1,767 миллиарда долларов, что на 5,9 процента меньше по сравнению с апрелем 2019 года", - сказали в министерстве.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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